«La scelta giusta»

TERMOLI. La scelta giusta. Lungo il percorso della nostra vita ci imbattiamo costantemente in biforcazioni. Tante volte percorriamo la strada in salita, nella speranza di trovare alla fine quella in discesa, altre volte imbocchiamo quella sterrata perché fa più chic, salvo comprendere, ad una certa età, che il percorso è ciclico, si ricomincia sempre dal punto di partenza.

Contrariamente, scopriamo che la nostra scelta è giusta, quando tutti dicono o pensano che è sbagliata. Il mio ritorno nel Movimento 5 Stelle è stato scosso dalla dipartita del comandante Nick Di Michele, una persona perbene, con il quale abbiamo condiviso poco intellettualmente ma entrambi, servitori dello stato, abbiamo dimostrato quotidianamente l’attaccamento alla divisa. Ciao Nick. Dalla parte giusta.

Ciro Stoico