Celebrare lo sbarco degli alleati, la precisazione

TERMOLI. Rispetto alla notizia sulle celebrazioni dell’80ennale dello sbarco degli Alleati a Termoli, avvenuto nella notte tra il 2 e il 3 ottobre 1943, giunge una precisazione da parte del dottor Nicola Di Battista (Psicologo-psicoterapeuta), rispetto all’imprinting dell’evento.

«Nei mesi scorsi due soci del gruppo Anmi di Termoli ricevettero una mia proposta di realizzazione materiale per gli 80 anni dello sbarco degli inglesi a Termoli. Tale proposta venne scritta in una chat WhatsApp tra costoro e il sottoscritto, ovviamente comprovabile, che recava una conversazione inerente alla possibile pubblicare di una ricerca storica condotta dal sottoscritto sui chiamati alla leva marittima termolesi nati dal 1856 al 1959. Dopo che il sottoscritto ha preso contatti con il museo di Londra, il quale detiene le foto, e avuto autorizzazione al lavoro, e dopo che i due soci si sono tirati indietro per la pubblicazione del libro, si fa presente come l'Anmi di Termoli ha ora utilizzato questa mia proposta senza citare il sottoscritto o tantomeno modificarla, pur riproponendola integralmente. Gli screenshot di quanto affermato sono a disposizione».