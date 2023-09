«Lo scontrino»

TERMOLI. «Capita più o meno quotidianamente di imbattersi in questo pezzo di carta, che attesta l’avvenuto incasso di una somma di danaro a seguito di una erogazione di servizi.

Purtroppo è consuetudine di qualcuno non emetterlo.

Non sono un finanziere, e non credo che ce ne sia bisogno, è il mio senso civico che mi spinge a denunciare il mal costume di qualcuno, nel non emettere la prevista ricevuta fiscale. Un commerciante addirittura mi chiede se mi serve e se lo posso scaricare. Lo scontrino lo devi richiedere prima. E poi se non lo hai avuto può essere che un colpo di vento lo abbia fatto volare, o magari l’esercente se ne è scordato. Le tasse, l’Iva, le imposte varie e note che versiamo allo Stato, servono a noi stessi. Siamo una grande famiglia che ha bisogno di questi introiti per affrontare spese diverse e necessarie. Non versare l’Iva, non pagare le imposte, a mio modo di vedere, è come non provvedere alle esigenze quotidiane del nucleo familiare.

A quel commerciante che mi ha chiesto se scaricavo l’Iva con uno scontrino fiscale, e se per caso lo avessi richiesto, bisognerebbe ricordare che le tasse inclusa l’Iva vanno pagate e versate allo Stato.

Emettere lo scontrino è un obbligo dell’esercente commerciale a prescindere se il cliente, o colui che usufruisce di un servizio lo richieda, pur se lo Stato riconosce anche a quest’ultimo una responsabilità in caso di non possesso dello scontrino fiscale a seguito di un acquisto e di un ipotetico controllo della Guardia di Finanza. Forse sbadatamente il commerciante in questione avrà dimenticato come funziona.

Basta lamentarsi del fatto che il cliente non abbia richiesto il documento fiscale. Sembra tanto una giustificazione di basso livello per evitare una responsabilità ovvia. È vero, in un periodo come quello che stiamo attraversando notiamo che tutto è aumentato considerevolmente. Affrontare la quotidianità non è semplice neanche per una partita Iva. Ma se tutto è aumentato perché lo scontrino deve essere omesso da qualcuno? Bah, sarà stato un colpo di vento».

Lettera firmata