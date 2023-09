Disagi "pendolari"

TERMOLI. Torna d'attualità il trasporto pubblico molisano, quello pendolare in particolare.

«Siamo un gruppo di operai che lavorano in Fiat e che tutte le mattine viaggiano con l'autobus della Sati delle 4:35 che da Campobasso ci porta alla zona industriale di Termoli. Sono diverse mattine che l'autobus ha problemi con l'aria condizionata, infatti il getto di aria gelida è costante e non si ferma, facendoci arrivare a lavoro infreddoliti e raffreddati. La storia va avanti da anni, il pullman è sempre lo stesso, e non si capisce perché l'azienda non lo fa aggiustare.

Paghiamo l'abbonamento tutti i mesi per un servizio scadente che va avanti da anni. Siamo stufi. Dove sono i pullman nuovi che sono arrivati? Chiediamo l'intervento della regione, questa situazione scandalosa deve finire. Grazie per l'attenzione. Cordiali saluti».