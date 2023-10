«Chiediamo al Comune di mettere le pensiline in sicurezza»

TERMOLI. «Gentile direttore. Sono un residente di Termoli che prende la circolare, è da un anno che la circolare numero uno che dopo aver passato sotto il ponte dell'autostrada in via Asia passa davanti all'ospedale nuovo sia salendo che scendendo.

I residenti di Via Asia è Via Giappone si erano lamentati avendo ragione che non c'era la fermata della circolare salendo per l'ospedale nuovo. In autunno di un anno fa anno messo le nuove fermate una di fronte all'altra con i pali grigi senza scritta con la linea gialla sull'asfalto con la scritta Bus senza la pensilina in sicurezza in tutte e due le fermate. In primavera anno rifatto l'asfalto è a tutte e due le fermate sono rimasti il palo grigio senza scritta e senza aver rifatto sull'asfalto la linea gialla con la scritta Bus è senza le pensiline in sicurezza. Non tutte le persone sia residenti in Via Asia è Via Giappone è persone che abitano nelle altre zone della città di Termoli è alcuni nuovi autisti sanno che in tutte e due i lati della strada ci stanno le fermate.

Chiediamo al comune di Termoli di mettere le pensiline in sicurezza a tutte e due le fermate è di rifare la linea gialla sull'asfalto con la scritta Bus».