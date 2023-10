Periferie

TERMOLI. Residenti di via Argentina lamentano il degrado della zona: «Ma vi sembra normale... ovviamente non è l'unico caso in città, basta fare un giro nelle periferie (e non solo) per rendersene conto. Per non parlare dei rifiuti di ogni tipo presenti nelle strade e nelle aiuole! È vero che la gente è incivile, ma è altrettanto vero che in giro non ci sono cestini. Vi chiedo di documentare e far emergere questa situazione, al fine di sensibilizzare i cittadini e il Comune».

