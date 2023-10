«Un immenso grazie al dottor Giuseppe Pranzitelli»

TERMOLI. Giunge un ringraziamento per il dottor Giuseppe Pranzitelli.

«Un immenso grazie al dottor Giuseppe Pranzitelli per essersi cura di mia madre, per averci rassicurati. La sua dedizione, la sua passione, umiltà, umanità ed empatia non lo abbandonino mai».

Lettera firmata