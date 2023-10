«Ok l'Iperbarica, ma Oculistica è ferma»

LARINO. Sempre in chiaroscuro le vicende della sanità molisana e bassomolisana.

«La notizia dell'apertura iperbarica a Larino, è una manna dal cielo per tutto il territorio molisano. Una struttura che, da sempre, è stata un'eccellenza nel panorama sanitario della Regione Molise.

Però, da una lieta novella c’è anche un riscontro negativo, che speriamo si possa sistemare. Con l’apertura, oggi, della camera iperbarica, l'oculistica del San Timoteo è ferma al palo.

Infatti, l'unica infermiera specializzata per oculistica presente in sala operatoria, è stata trasferita a Larino proprio bella camera iperbarica. E da lunedì scorso, gli interventi di oculistica sono fermi.

Questa infermiera specializzata non è facilmente sostituibile, è specializzata come tecnico di sala operatoria con una lunga esperienza. Chi la sostituirà? E soprattutto quanto tempo passerà affinché i pazienti di oculistica possano tornare ad avere questi servizi?» E' quanto messo in luce dagli operatori del reparto.