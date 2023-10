"Mistero di vita e di morte"

GUARDIALFIERA. «Gentile direttore. Nello stesso ospedale a Termoli, nella stessa notte, nella stessa ora, con gli stessi nomi: Giulia, la nonna che muore, e Giulia, la nipote che diviene mamma, dà alla luce e che dona al mondo una nuova creatura.

Morte e vita; tristezza e gioia, in un solo momento trasversale di vicenda umana, diffondono insieme luce di pacatezza e di speranza.

La morte, pur restando mistero impenetrabile e inesorabile, è trasfigurata quest’oggi in un privilegio di vita, in una straordinarietà del quotidiano. E una vita nuova con due facce, come quella di un diamante che riverberano i loro scintillii in un arcobaleno di colori e che inducono a superare il distacco Due facce che mescolano dolori e silenzi, in una purità di sentimenti il dolore in una felicità per i cuori appassionati di infinito.

E seppur il cervello non riuscisse a comprendere questo paradosso, questa strana, insolita fusione di dolore e di tripudio, sopravviene un rimedio capace di farci, cioè di fermarsi, sostare e guardare silenziosamente, attentamente le prime smorfie di Diego, il piccolo accoccolato alla mamma. Stupirci delle sue movenze e del suo primo abbozzato sorriso.

Benvenuto, Diego, fra noi e, auguri di cielo». Vincenzo Di Sabato.