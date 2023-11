I ruderi del castello detto "da Capo"

GUGLIONESI. A seguito della tempesta di vento che ha investito il Molise, e in particolar modo Guglionesi, il muro del castello da Capo ha subito un notevole sgretolamento. Ricordiamo che queste mura, tutelate dalla Sovrintendenza, sono le uniche di origine longobarda a Guglionesi ed hanno circa mille anni.

Le mura del castello da Capo hanno attraversato il tempo sopportando terremoti, intemperie e guerre. Testimoni silenti di un passato glorioso che per noi guglionesani rappresenta motivo di vanto.

Le mura furono edificate secondo le tecniche dell'epoca, quindi senza l'utilizzo del cemento, con la sola calce a secco e per l’impasto fu utilizzata la malta di calce.

Si tratta di una miscela che ha come legante sabbia e acqua. Sabbia, che probabilmente fu presa dalla zona di Santa Margherita, e calce ottenuta per la cottura a temperatura elevate di pietre calcaree del posto. Le mura rappresentavano il primo baluardo di difesa in caso di attacco nemico ed oggi rappresentano parte del nostro patrimonio culturale.

Per queste ragioni è fondamentale che tutti gli enti preposti, Sovrintendenza e Amministrazione comunale, intervengano rapidamente per evitare ulteriori danni.

Teresa Castoro e Nicolino Del Torto