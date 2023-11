«Siamo ancora senza un euro»

TERMOLI. «Gentile direttore, siamo di fronte all'ennesimo bluff di Atm. Nella giornata di giovedì 16 novembre, Atm ha comunicato l'avvenuto pagamento dello stipendio relativo al mese di ottobre 2023.

Sul conto dei dipendenti, invece, non c'è un euro.

Di norma, i pagamenti vengono effettuati il primo del mese. Avendo perso la causa la data è stata spostata al 12. Ma nemmeno in quel giorno c'è stato l'accredito e, inoltre ha affisso in bacheca l'avviso con l'avvenuto pagamento datato 16 novembre. Ma non è così, continuano a prenderci in giro».