"Stop alla violenza": best practice in via Stati Uniti

TERMOLI. Sono la Mamma di Michela M. una bambina che frequenta la Prima Elementare. Vorrei Ringraziare La Dirigente Scolastica dell'Istituto Comprensivo “Schweitzer” di Termoli la Prof. ssa Marina Crema, per aver fatto una Campagna di Sensibilizzazione contro la Violenza sulle Donne ai bambini dell'istituto. Mia figlia è rimasta molto colpita ed entusiasta da questo argomento. Per la prima volta in 6 anni, ha saputo che si può morire per colpa della Violenza e mi ha fatto un sacco di domande a riguardo. Hanno svolto il Rito del minuto di silenzio in memoria di chi è venuta a mancare a causa della Violenza. La Preside ha fatto un discorso molto commuovente a riguardo e ha spiegato che le DONNE NON SI TOCCANO ma che bisogna solo amarle e volerle bene. Grazie Mille per questa iniziativa, con gli episodi sempre più frequenti di Violenza bisognerebbe che più persone portino questi argomenti soprattutto nelle scuole affinché questi episodi non avvengano mai più. Infinite grazie da Romina, la Mamma di una piccola Donnina che presto diventerà Donna e che ha il diritto di vivere la vita come tutte le DONNE del mondo ❤

STOP ALLA VIOLENZA.