Empatia allo sportello Caf

SAN MARTINO IN PENSILIS. Un messaggio di ringraziamento da un utente al Caf Unsic di San Martino in Pensilis.

«Mi chiamo Pasquale T. sono stato seguito dal Caf Unsic con sede in San Martino in Pensilis per pratiche inerenti a una domanda di pensione e compilazione 730.

Volevo segnalare la grande disponibilità, professionalità e umanità che ho trovato presso questo Caf.

In particolare va un ringraziamento alla signora Mariateresa Palombo a cui si aggiunge mio più affettuoso saluto e augurio e di rimanere sempre la bella persone che è. Credo sia giusto dimostrare gratitudine verso coloro che accolgono le nostre richieste dimostrando empatia e grande disponibilità, di questi periodi non è da tutti! A tutti coloro che hanno bisogno di rivolgersi ad un Caf e sono in zona ritengo che sia utile segnalare che in questo Caf oltre alla giusta professionalità potranno trovare persone disponibili e umanità. Spero che questo messaggio, possa essere di aiuto a quanti dovessero avere bisogno di una consulenza. Auguro a tutti un buon lavoro».