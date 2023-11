Luci spente in via Petrarca

URURI. «Vorrei denunciare un disservizio che riguarda la sospensione di corrente elettrica del lampione situato in via Petrarca nel Comune di Ururi. Questa situazione va avanti da oltre un mese.

Nonostante continue sollecitazioni al Comune da parte dei cittadini residenti in tale strada, ad oggi non c’è stata alcuna risoluzione. Oltre il disagio causato dal buio, c’è anche la preoccupazione per eventuali furti. Segnalo questo problema per dare risonanza. Ringrazio cordialmente», Luigi Forcione.