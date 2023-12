Tra Nido e infanzia a Ururi

URURI. «Ormai il 4 dicembre è arrivato da alcune settimane i cittadini di Ururi ricevono messaggi privati da parte del sindaco per la comunicazione dell'apertura dell'asilo nido, bene, ottimo servizio aggiuntivo alla comunità, il problema è solo uno, tutto ciò va a discapito dei bambini che attualmente frequentano la scuola dell'infanzia dove oltre ad essere privati della sala adibita al gioco si ritroveranno senza locale mensa e saranno costretti a consumare il pasto nei banchetti dove normalmente vengono usati per attività scolastiche, i genitori si chiedono: può essere che a pagare le conseguenze dei disagi dovuti a cattiva gestione si debbano ripercuotere sempre sui più deboli?

È normale che un bambino sia rinchiuso per ore e ore sempre nello stesso locale senza avere svago? È normale che una struttura così piccola "struttura provvisoria donata dopo sisma" ospiti così tante persone?

Si spera in una risposta a tutto ciò da parte della dirigente scolastica, per non perseverare a discapito di bambini che vengono privati dei loro diritti umani».

Lettera firmata