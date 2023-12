Via Messico e Argentina, «Non c'è asfalto né segnaletica»

TERMOLI. «Gentile direttore. Le invio queste due foto per riuscire a sollecitare, chi di competenza, per il rifacimento dell'asfalto in via Messico e via Argentina, dove tra l'altro è presente una fermata di linea urbana, senza protezione e segnaletica.

Termoli non merita questa incuria in centro urbano. Un termolese indignato».