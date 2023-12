Decreto Molise: «Se non ora, quando!»

TERMOLI. «Se non ora, quando!» Reitera così il proprio leitmotiv il presidente del comitato San Timoteo, Nicola Felice, rivolgendosi evidentemente alla delegazione parlamentare eletta in Molise nel settembre 2022.

«Otto anni fa, nel 2015 di questi giorni, la Conferenza delle Regioni deliberò a favore del Molise per il servizio sanitario un fondo di solidarietà di 73 milioni di euro che si aggiungevano ai 40 milioni già assegnati con la legge finanziaria del 2015.

Allora la regione era amministrata dal centrosinistra con il Presidente Paolo Frattura. Soluzione che ha consentito per i tre anni interessati; 2015,2016 e 2017 una gestione in equilibrio e poter giungere nel 2018 allo sblocco del turn over, risultato questo molto importante che ha consentito di poter bandire i concorsi per le nuove assunzioni.

Ma questa soluzione è stata solo provvisoria. Appena terminato i tre anni di beneficio del fondo di solidarietà delle altre regioni, è puntualmente riapparso il disavanzo gestionale, a dimostrazione che detto disavanzo è strutturale e quindi che il fondo nazionale assegnato per il servizio sanitario regionale del Molise è insufficiente.

Questo, e non solo, è uno dei principali motivi unitamente a quello delle deroghe al famigerato decreto 70/2015 (decreto Lorenzini più noto erroneamente come decreto Balduzzi) indispensabili in primis alla rete ospedaliera (Cardarelli, Veneziale e San Timoteo) per garantire anche a molisani le cure sanitarie ed il rispetto al diritto costituzionale alla salute.

Per tale motivo da tempo si è chiesto al Governo nazionale, per la sanità, il Decreto Molise simile, e nelle opportune dimensioni, a quello emanato per la regione Calabria.

Decreto Molise che ancora oggi attendiamo, nonostante l'impegno assunto da parte dei candidati e poi eletti al Parlamento nelle elezioni politiche del 25 settembre 2022. Impegno confermato dagli stessi parlamentari della delegazione molisana e dai rappresentanti del governo anche in occasione delle recenti elezioni regionali dello scorso giugno che ha visto l'affermazione del centrodestra costituendo così la tanta conclamata filiera istituzionale.

E quindi: se non ora, quando!»