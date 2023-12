«Un terreno comune per dar vita al "rinascimento" guglionesano»

GUGLIONESI. «Gentile direttore. I dati demografici allarmanti sono dovuti non tanto ad una sensibile riduzione delle nascite, quanto ad un drastico saldo migratorio negativo della popolazione residente che rende il nostro paese non più attrattivo. Il calo sia pure fisiologico ha però percentuali più da paesi dell’entroterra regionale piuttosto che della fascia costiera.

Tutto ciò è l’effetto evidente di una grave ed inarrestabile crisi sociale ed economica che attanaglia da tempo la nostra comunità che sembra essersi rassegnata al declino, lacerata da perniciose divisioni, silente, delusa ed incapace persino di indignarsi.

Basti dire che è rimasta impassibile rispetto allo “scippo” di un gesto munifico di un benefattore locale la cui opera segno è stata dislocata altrove. Eppure la nostra comunità si è sempre contraddistinta negli anni per le opere tangibili di solidarietà promosse soprattutto dalle istituzioni cattoliche (Casa del Fanciullo, Ospizio S. Adamo, la scuola rurale, l’Educandato presso le Suore, ecc.).

In quest’ultimo quindicennio abbiamo registrato la chiusura di molti esercizi commerciali, un sistema creditizio ridotto ad una sola banca, una grave crisi del settore agricolo, volano dello sviluppo complessivo del territorio, dovuta anche alla chiusura degli opifici di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (Conservificio, Cantina e CO.MO.).

Una crisi così strutturale ci avrebbe dovuto interpellare e far riflettere oltre che sulle cause soprattutto sui rimedi possibili. È evidente come le maggiori responsabilità ricadono su una classe politica che nel complesso ha assistito passivamente a tale declino, da un lato minimizzandolo per non ammettere le proprie responsabilità e dall’altro per celare la propria incapacità nel trovare adeguate soluzioni.

È una classe politica da “divide et impera”, priva di visione per il futuro e inadeguata a fronteggiare un declino sempre più irreversibile. Invece occorrerebbe far leva su una maggiore coesione sociale, chiamare a raccolta tutte quelle risorse locali che unite potrebbero contribuire ad immaginare e ricostruire un futuro possibile per la nostra comunità.

Abbiamo bisogno di “uomini liberi e forti” che antepongono ai propri interessi quelli di una comunità che dovrebbe tornare ad essere un “bene comune possibile” per tutti. Non è forse vero che gli anni più splendidi per il nostro paese sono stati quelli (anni ’80) in cui le due forze politiche maggiormente rappresentative a livello nazionale, ma antitetiche, seppero a livello locale trovare un terreno comune per dar vita ad un “rinascimento guglionesano”?

Ed allora il mio personale augurio che intendo fare ai concittadini è quello di non farsi rubare il proprio futuro da chicchessia, di riappropriarsi dell’orgoglio di appartenenza ad una comunità operosa e intelligente, di non delegare più nessuno, ma di impegnarsi a ricostruire i legami di una comunità che riprenda il cammino di uno sviluppo possibile in grado di invertire la marcia rispetto ad un evitabile declino. Ognuno deve fare la propria parte. Si può e si deve fare!

Giuseppe Vaccaro già sindaco di Guglionesi».