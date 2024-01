«In via Ischia si corre troppo»

TERMOLI. «Volevo segnalare un problema (se vogliamo chiamarlo così), vicino il PalaSabetta. Mio figlio frequenta il palazzetto nel pomeriggio. Spesso noto che gli automobilisti vanno abbastanza veloci e puntualmente si sfiora l'investimento. Ieri sera intorno alle 17:30 stava capitando a me con mio figlio ad attraversare la strada per prendere la macchina nel parcheggio e puntualmente arriva l'auto di turno...

Ora la situazione visibilità, dove si trovano le strisce pedonali in prossimità di una curva già è un disagio l'illuminazione è quella che è, cosa dobbiamo fare aspettare la tragedia per mettere un rallentatore? Ripeto la situazione è tutti i giorni... Non dico che dobbiamo tappezzare Termoli di rallentatori ma almeno nei punti sensibili».

Lettera firmata