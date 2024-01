Lampioni degradati

TERMOLI. Egregio direttore, le invio alcune foto relative ai primi tre lampioni (gialli) funzionanti situati subito dopo la rotonda per via Tevere, come si evince dalle foto la loro base è malmessa, divorate dalla ruggine. In quelle condizioni prima o poi collasseranno con alto rischio d'incidenti...

Giulio F.

Galleria fotografica