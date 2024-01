«Vogliamo bidoni più grandi e nuovo calendario»

TERMOLI. «Nella mattinata di ieri 17 gennaio 2024 in via delle Tamerici e via delle Acacie, la Rieco Sud ha riscontrato innumerevoli casi di errati conferimenti dei rifiuti da parte dei condomini della zona. Nello specifico sono stati rilevati i contenitori del secco residuo strabordanti di rifiuti conferiti senza rispettare il calendario». Iniziava così la segnalazione da parte della Rieco Sud lo scorso 18 gennaio.

Sempre la Rieco Sud invitava i cittadini a un corretto conferimento dei rifiuti ricordando loro di avere una maggiore collaborazione nel rispetto dei comportamenti virtuosi verso il nostro territorio; è necessario creare un circolo virtuoso, perché se il degrado chiama degrado, la cura e il civismo creano attenzione e rispetto.

Ma qualche cittadino non ci sta a sentirsi chiamare incivile e invita la Rieco Sud ad adoperarsi per avere bidoni per il conferimento dei rifiuti più grandi.

Una nostra lettrice, Nina Cirbo, ci mette la faccia e scrive «Inutile lamentarsi per la inciviltà dei cittadini. Bisogna mettere più bidoni grandi e cestini, eliminando il calendario assurdo della Rieco. I bidoncini con il vento volano via e sono anche presi di mira dai cani e topi costringendoci a doverli continuamente disinfettare. La raccolta dei rifiuti da parte della Rieco Sud è fuori da ogni logica».