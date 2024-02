"Pensilina dell'autobus non rimossa"

TERMOLI. Sono un residente di Termoli e tutti i giorni passando con la circolare numero uno o la numero uno sbarrata ho notato che la pensilina in via Brasile di fronte alla nuova caserma dei Carabinieri e il centro commerciale "La Fontana" non è stata rimossa.

Sono nove anni che la nuova caserma dei Carabinieri di Termoli si trova in via Brasile di fronte al centro commerciale "La Fontana", i Carabinieri stessi avevano fatto eliminare la fermata della circolare numero uno sbarrata di fronte alla caserma per motivi di sicurezza. Non tutte le persone sanno anche se sono passati nove anni che la fermata della circolare numero uno sbarrata è stata rimossa.

Chiediamo al comune di Termoli di togliere la pensilina in via Brasile di fronte la nuova caserma dei carabinieri è di fare spostare le attuali fermate delle circolari numero uno è numero uno sbarrata alla metà di dove si trovano in via Brasile sia per i residenti della zona sia per le persone che devono raggiungere il centro commerciale "La Fontana" o l'attuale caserma dei Carabinieri.

Andrea Pretorino