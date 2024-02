«La fibra che non c'è»

TERMOLI. «Purtroppo da un mese in contrada Colle della Torre la fibra ottica che porta internet nelle case non funziona più per un guasto situato in una proprietà privata che non si riesce a risolvere perché il proprietario non dà la obbligatoria autorizzazione. Molti che lavorano in smart come me o che studiano come i miei figli sono in gravissima difficoltà. Per favore rendete di pubblico dominio questo increscioso problema e soprattutto avvertite l'assessorato comunale competente».

Piero Marco Sforza