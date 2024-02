"Spazi riservati ai disabili": la proposta per il Carnevale di Larino

LARINO. Prevedere degli spazi riservati alle persone con particolari disabilità per consentire di seguire la sfilata serenamente in maggiore sicurezza. È quanto chiede un familiare di un giovane che ha partecipato al carnevale di Larino apprezzando l'impegno di tutti gli organizzatori e la maestosità dei carri ma ha voluto segnalare, come una proposta e non come una polemica, questa possibilità offrendo anche a chi vive una situazione particolare di difficoltà o di spostamento in un contesto di presenze così significativo di poter vivere le emozioni senza disagio.

"Sarebbe bello – afferma Rosaria, zia di Paolo – riservare dei posti sulla gradinata o in altri luoghi o, comunque, un'assistenza speciale per chi, oggettivamente, necessità di un accompagnamento o di maggiori ausili per vivere questa meraviglia quale è il carnevale di Larino. Ringrazio di cuore gli organizzatori per quanto potranno fare anche in vista della prossima edizione".