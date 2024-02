Sullo stallo... sbagliato

TERMOLI. «Gentile direttore. Siamo qui per parlare, nuovamente, del solito comportamento poco urbano che certi utenti della strada sono convinti di avere. L’esclusiva del parcheggio libero e selvaggio, senza minimamente pensare ai disagi e problematiche che il loro comportamento, poco civile, arreca a chi deve svolgere le sue mansioni lavorative.

Così capita che, sullo spazio riservato allo scuolabus in piazza Stazione, qualcuno oltre a non parcheggiare in modo da non intralciare il transito ad altri, impedisce anche all’autista dello scuolabus di rispettare corse ed orari.

Sarebbe ora di far smettere queste pratiche non idonee a livello di comportamento civile».