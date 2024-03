Come si sporca la pista ciclabile nuova

TERMOLI. «Buongiorno, volevo segnalare l'ennesimo episodio di inciviltà sul nostro territorio, magari sarà uno come tanti altri, ma siccome si è verificato sulla pista ciclabile in fase di realizzazione lato nord a Termoli, mi è sembrato giusto segnalarlo visto, perché è un bene a disposizione di tutti.

Sono state lasciate 2 bustine con feci di cane sull' asfalto, dove si passa con le bici ed anche a piedi.

Mi rivolgo al responsabile del fatto dicendogli che oltre ad essere un grande incivile è anche stupido, visto che molto probabilmente usa la pista per passeggiare. Spero per lui che non venga beccato».

S. P.