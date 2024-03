«Grazie alla Guardia medica, gentilezza che non ha paragoni»

TERMOLI. «Vorrei ringraziare la dottoressa di turno questa notte in Guardia Medica. È stata di una gentilezza disarmante, disponibile oltre la sua professionalità, sempre cordiale, sono stata visitata con il sorriso sulle labbra, oltre alla sua ironia, sdrammatizzando la mia patologia che mi ha permesso di tranquillizzarmi fino al rientro a casa. Era solo una irritazione della pelle con conseguente orticaria che avrebbe potuto portarmi a difficoltà respiratorie. Grazie ancora, sono in follow-up a Milano ed Ortona per due differenti patologie con invalidità permanente ma, la gentilezza riscontrata qui a Termoli, non ha paragoni».

Lettera firmata