"Mettiamoci la faccia"

TERMOLI. «Gentile direttore. Sono un assiduo lettore di questa rubrica a qualche volta ho avuto il piacere di farvi parte. Questa volta non mi rivolgo al direttore ma a chi ha il piacere di alimentare questa rubrica con le sue segnalazioni. Ecco il punto: perché tante volte preferiamo non far apparire il nostro nome su quanto scriviamo, e ho notato in modo particolare quando la segnalazione e un "maldipancia" facilmente riconducibili a istituzioni e di conseguenza a persone?

Penso che l'anonimato faccia perdere di incisività su quello che si vuole scrivere e soprattutto trasmette un senso di omertà che credo del tutto ingiustificato. Se crediamo nelle nostre idee, ne dobbiamo essere fieri e orgogliosi di far sapere chi siamo. Giovanni Tagliaferri».