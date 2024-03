«Gli angeli della riabilitazione»

LARINO. «Oggi con questa lettera, voglio esprimere il mio apprezzamento e stima nei confronti degli ausiliari del reparto di riabilitazione del Vietri di Larino.

Nonostante le critiche alla sanità pubblica, ci sono delle meravigliose eccezioni e io ho avuto la fortuna di incontrare una di queste. Nelle piu rosee aspettative che un paziente possa avere al momento di un ricovero, non avrei mai immaginato e sperato di trovare una squadra di veri angeli come gli ausiliari della riabilitazione, Lina in particolare. Sapere che per me lora sono stati la mia seconda famiglia, sempre pronti e disponibili, dall'aiutarti nei bisogni quotidiani, all'ascoltarti nei tuoi sfoghi e racconti di vita, e non è poco per un paziente lasciato solo in una camera.

Dalle prime ore del mattino sai che puoi contare su di loro. Grazie dell'amore che trasmettete a tutti i pazienti».

Ugo La Penna