«Ciao Luca ho il cuore a pezzi, un abbraccio dalla tua roccia»

TERMOLI. La notizia della prematura scomparsa di Luca Scatena ha lasciato sotto shock non solo la comunità diocesana ma anche quella dell'Arma dei Carabinieri. Un messaggio toccante arriva dal brigadiere Giuseppe Gasbarro, in servizio a Larino, per la perdita del caro amico. Un messaggio pieno di dolore ma anche di tanto affetto, amicizia e stima.

«Caro Luca ho appena appreso la notizia, ti scrivo e piango sapendo che questo messaggio non lo leggerai mai, ho avuto la sensazione di morire anch'io.

Ho avuto il piacere di condividere con te le vasche in piscina, dove tu rimarrai un esempio per tutti a vita. Tu eri lo sport, chi ti conosceva sapeva bene che vivevi di quello.

Io ero il tuo brigadiere preferito, eh già, perché essendo figlio d'arma sei sempre rimasto attaccato a quella divisa.

Ogni volta che ci incontravamo a Larino, entrambi per servizio, era una buona occasione per uno scambio di battute tra amici; mi salutavi sempre allo stesso modo "ciao roccia", infine non mancavano mai i tuoi apprezzamenti nei miei confronti, per come svolgevo la mia professione e per come vestivo la divisa.

Quella stessa divisa con la quale tu c'hai convissuto per tanto tempo.

Tu di complimenti ne hai fatti tanti, non solo a me, a te veniva spontaneo perché eri e rimarrai un ragazzo dal cuore d'oro, umile, gentile e sempre pronto ad avere una bella parola per chiunque.

Adesso ho paura, tanta, pensando al fatto che fare sport non ci sottrae ad un ingiusto e crudele destino.

Dovevi regalare ancora tanto, alla tua famiglia, ai tuoi cari e, perché no, anche a noi.

Ho il cuore a pezzi, un abbraccio forte fin lassù, veglia sulla tua famiglia.

Ciao Luca, tvb la tua roccia».