"Ha soccorso mio padre, grazie Giuseppe"

TERMOLI. Buongiorno redazione di Termolionline, volevo ringraziare pubblicamente il signor Giuseppe D. S. che questa mattina ha prestato soccorso a mio padre colpito da un lieve malore per strada. Mentre tutti si affannavano visto il giorno festivo a raggiungere il proprio luogo di svago il signor Giuseppe si è fermato a soccorrere mio padre. Per fortuna tutto si è poi risolto bene e il mio papà sta bene. Ci sono ancora persone per bene.

Gabriella De Rosa