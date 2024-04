Sulle esumazioni al cimitero

TERMOLI. Vorrei condividere con voi la mia esperienza! Si parla di estumulazione! Mia madre è morta nel 2011 e fino a qualche giorno fa si trovava nella nuda terra del cimitero di Termoli. Domenica 7 aprile, mi chiama mia suocera dicendomi che era stata al cimitero e mia madre non era più al suo posto! C'era un'altra signora! Siccome ero a lavoro, non sono potuta andare a vedere subito, ho mandato mio marito! Siamo rimasti tutti allibiti, non c'era più!

Allora facendo qualche chiamata ho saputo che sicuramente essendo passati più di 10 anni era stata messa in una cassettina, così si fa, è la prassi! Quando un defunto viene sotterrato nella nuda terra, può essere spostato dopo 10 anni! Su questo non ho niente da dire! Purtroppo uno non ci pensa al tempo che passa, non ci si rende conto, il dolore è sempre con noi, o uno o tre o quattro o dieci anni sembra che è successo ieri! Quello che ci lascia sconcertati è il fatto che non siamo stati avvisati, nessuna chiamata, nessuna notifica dei vigili, niente!

Eppure quando c' è una multa da pagare, ti trovano subito! Io abito a Termoli, è un comune né piccolo, né grande! Ieri mattina mi hanno detto che l'avviso è uscito a dicembre! Quindi l'ufficio cimitero il suo dovere l'ha fatto! L'avviso è stato comunicato, è stato esposto nel terreno. Il loro dovere l'hanno fatto! Peccato che io non l'ho letto. Siamo nel 2024, abbiamo un ufficio cimiteriale, un ufficio anagrafe! Non sono riusciti ad avvisare noi parenti, ci hanno provato, ma non ci hanno trovato! E quindi il da farsi è stato fatto! Peccato scoprirlo così! Lo sconcerto è grande, la delusione di come veniamo considerati, sia vivi che morti! È una violazione all' anima, di nuovo, al dolore! Agli uffici mi hanno detto che il loro dovere lo hanno fatto, bene complimenti! Il loro dovere si, senza pensare alle persone che stanno dall' altra parte!

Penso ai miei fratelli che vivono fuori Termoli, penso a delle persone più adulte. La comunicazione dovrebbe avvenire in maniera diversa. Secondo me andrebbe ritoccato il "servizio”. Io per esempio ora me lo appunterò che tra 15 anni che toccherà a mio padre, dovrò andare sul sito del Comune ogni mese!

Grazie per l'ascolto! Con profonda amarezza.

Fabiana Mirco