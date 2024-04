"Germoglia" la nuova pista ciclabile

TERMOLI. «Mi trovo costretto di nuovo a scrivervi per parlavi della pista ciclabile in costruzione versante Nord. Non ancora è terminata e già notiamo situazioni che peggioreranno col passare del tempo.

Sono cominciate a crescere piante nel bel mezzo della pista che metteranno in pericolo la sicurezza dei ciclisti. È possibile che non abbiano tenuto conto di questo e quindi fare le cose in modo migliore? Non ci dovrebbe essere un ente pubblico che sovrintende i lavori?!

E poi in ultimo, ma questa vuole essere una provocazione, ci sarà qualche politico che avrà il coraggio di metterci la faccia in ottica votazioni!? Grazie».

S. P.