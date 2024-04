Quando la sfalciamo?

TERMOLI. «Gentile direttore, questo è il parcheggio di Rio Vivo. Più volte abbiamo sollecitato chi di competenza affinché venisse almeno a tagliare l'erba, ma sono passate due settimane e qui ancora non si vede nessuno. Non è né normale né giusto che una città turistica come Termoli, e le attività che sono presenti in questa zona vengano lasciati così all'abbandono. Hanno tagliato l'erba 3-4 volte sul lungomare Nord mentre qui neanche una volta. Come sempre, cittadini di serie A e serie B. Questa è una vergogna».

Galleria fotografica