Inciviltà al guinzaglio

TERMOLI. Una nostra lettrice, che chiamiamo Simona dal profilo social, mette in evidenzia (ma anche in guardia) dalla disinvoltura con cui alcuni proprietari dei cani portano a spasso i loro fedeli amici a 4 zampe. A Termoli, da tempo immemore, è in vigore una ordinanza che obbliga alla raccolta delle deiezioni canine, ma è davvero l'ordinanza più trasgredita, non temiamo smentite di sorta.

Di oggi, l'ultima testimonianza: «Zona Termoli centro. Aiutatemi con le condivisioni, cosicché arrivi alla persona interessata! Oggi, 12 maggio 2024 alle ore 9:17, il signor Poop, portando a passeggio il suo cane, ha lasciato su un marciapiede a Termoli centro, 3 piccoli autoritratti. Sono sicura che li stia cercando, pertanto li ho opportunamente raccolti, così da poterglieli consegnare. N. B. Non ci provate! Ho un video del cane e del signor Poop, per cui gli autoritratti verranno riconsegnati al signor Poop in persona, dopo aver fatto i dovuti confronti con le immagini registrate».