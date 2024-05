«Grazie al professor Mucilli e alla sua equipe»

PETACCIATO-CHIETI. «Gentile direttore. Scrivo queste righe per rivolgere un caro ringraziamento al primario di chirurgia toracica dell’ospedale Santissima Annunziata di Chieti, il professor Felice Mucilli e a tutta la sua equipe.

Sono stata ricoverata nel reparto di chirurgia toracica a Chieti e ho subito un importante intervento. È veramente un piacere del cuore e dell’anima poterle dimostrare la mia gratitudine per quanto ha fatto per me, dall’intervento alla degenza è stato tutto perfetto.

Grazie a lei e alla sua fantastica equipe, infermieri, medici e oss compresi.

Siete stati tutti splendidi gentili, competenti e umani. Grazie di cuore una sua paziente». Marta B.