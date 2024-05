Cane restituito alla proprietaria

TERMOLI. Gentile direttore. Le scrivo solo per rassicurare tutti quelli che si sono interessati che il cagnolino rinvenuto vagante questa mattina in centro, sta bene ed è stato riconsegnato alla sua proprietaria. Le guardie ambientali, interessate direttamente dall’assessore Colaci, avevano attivato le procedure di recupero del cane a cui sarebbe seguita l’introduzione in canile. In realtà da una ricerca effettuata con la lettura del chip è stato identificato il proprietario che dopo poco si è recato presso il magazzino comunale di via Martiri della Resistenza ed ha ripreso il cane.