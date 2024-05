Incuria e degrado in via dei Castagni

TERMOLI. «Gentile direttore, sono un cittadino di Termoli che risiede precisamente in via dei Castagni. Voglio far notare, a chi di dovere, il degrado che abbiamo in questa zona dimenticata praticamente da tutti.

Come potete notare dalle foto allegate, qui è impossibile fare una semplice passeggiata sui marciapiedi e non solo, datosi che l'erba oramai ha coperto praticamente tutto. Un vero degrado calcolando che in questa zona abitano famiglie con bambini, anziani e persone con disabilità.

Non mancano, ovviamente, animali che sbucano da ogni dove, per mancanza di pulizia. L'ultima volta, e parlo di mesi e mesi fa, si è fatto solo finta di pulire, tagliando solo le cime d'erba, lasciando sui marciapiedi tutta l'erba tagliata e mai raccolta. Mi chiedo che pulizie sono queste?

E soprattutto mi chiedo, che diritto abbiamo noi cittadini datosi il degrado assoluto in questo quartiere.

Spero che questa segnalazione vada a chi di dovere, e che possano intervenire possibilmente in tempi brevi e ringrazio voi di Termolionline per avermi dato voce.

Cordiali saluti. Caporicci Antonio».