«Alcune riflessioni sul Borgo Antico»

TERMOLI. Riflessioni sul borgo antico da parte di una cittadina, Graziella Brambati.

«Sono innamorata del Borgo, tanto di aver deciso 20 anni fa, di trasferirmi e diventare residente. Dopo tanto tempo devo confessare che questo mio amore è messo a dura prova per una serie di ragioni che vi voglio illustrare affinché possano essere utili a qualcuno per prendere provvedimenti.

In estrema sintesi, il Borgo sta perdendo la sua identità, tanto che si potrebbe chiamare hotel Borgo visto la grande diffusione di B&B (che B&B non sono perché i proprietari dovrebbero abitare con gli ospiti) a scapito dei residenti che dovrebbero essere loro a connotare il Borgo e sono invece una netta minoranza.

Tralascio il discorso relativo ai controlli che dovrebbero essere eseguiti sull'idoneita' di queste camere in affitto, perché anche questo aspetto contribuisce a dare un'Immagine positiva o negativa sulla ricettività del Borgo. Questa situazione fa sì che nei mesi estivi il Borgo è affollato mentre nei restanti periodi dell'anno è praticamente spopolato e diventa territorio incontrollato e oggetto di una serie di vandalismi e latrina all'aperto.

Accade infatti che i turisti che visitano o risiedono temporaneamente nelle strutture di accoglienza, girano per i vicoli ammirando case deserte.

È una situazione completamente opposta a quella relativa al recupero dei Borghi storici. Il principio "filosofico" adottato per il loro recupero, per farli "rivivere" è stato quello di riportare le persone ad abitare il Borgo. Cosi i visitatori possono respirare l'aria di un paese vivo e non di un "museo" a cielo aperto. Mi si obiettera' che le due situazioni non possono essere comparate, ma andando avanti di questo passo presto il Borgo sarà un paese morto.

Per concludere mi auguro che la prossima amministrazione, se veramente ci tiene a promuovere la città, non si limiti ai soliti proclami, ma operi concretamente alla valorizzazione del Borgo facendo anche qualche passeggiata nei vicoli per rendersi conto della situazione. Un esempio banale relativo alla mancanza di sensibilità nella gestione del Borgo è che dal 19 maggio la stradina stretta, tanto reclamizzata e visitata, è chiusa per caduta sassi e la sua riapertura è impantanata in beghe burocratiche, che non hanno ancora stabilito chi deve provvedere alla sua riapertura.

Grazie dell'attenzione».

Graziella Brambati