«Attese troppo lunghe al Pronto soccorso»

TERMOLI. Ha abbandonato l’ospedale perché trascurato e trattato male. Un episodio increscioso è quello che è capitato ad Antonio Sacco, un cittadino di San Severo che vive a Campomarino dal 2007, che si è recato al Pronto soccorso di Termoli.

«Mi sono recato in ospedale per un problema, ma me ne sono dovuto andare. Solo 2 medici per 20 persone che aspettavano nella sala d’attesa. Mi capita spesso di recarmi in ospedale per alcuni problemi che ho. Puglia e Molise, la stessa cosa, siamo davvero rovinati».