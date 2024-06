Oreste Campopiano ricorda Eduardo Sassi

Per non dimenticare

Per non dimenticare ven 14 giugno 2024

TERMOLI. La scomparsa di Eduardo Sassi è un evento doloroso per l’Avvocatura e per l’intera comunità termolese.

La sua vita, professionale e sociale, è stata per tutti un esempio di rispetto, di gentilezza, di profonda cultura, di grande acume ed intelligenza.

Il mio ricordo commosso va al grande ed apprezzato avvocato penalista, alla sua non comune capacità di eloquio, alla passione anche umana che sapeva trasmettere nell’esercizio delicato della difesa, dei diritti e del Diritto del quale è stato profondo conoscitore.

Un esempio per chi – come me – ha avuto l’onore di condividere buona parte della sua lunga vita professionale nelle aule di Giustizia oltre che in ragione degli antichi rapporti di familiarità, di rispetto e di stima che legavano reciprocamente i nostri padri.

Il nome di Eduardo resterà nella storia degli avvocati di questo territorio tra i tanti grandi nomi che la nostra piccola realtà ha espresso..

Ai familiari tutti, alla sua sposa Marcella che gli è stata amorevolmente vicino fino all’ultimo istante ed ai suoi figliuoli Alessandro ed Jacopo vanno le condoglianze più sentite e i sensi della mia vicinanza.

Oreste Campopiano