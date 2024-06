Degrado in via XXIV Maggio

"Gentile direttore, mi chiamo Rosanna Lecce, risiedo a Termoli in via XXIV Maggio.

A inizio strada, esattamente 250 mt, c'è la stazione ferroviaria e molte persone percorrono questi marciapiedi per scendere al mare, poiché dalla parte opposta c'è la scalinata Santa Lucia che porta sul Lungomare Cristoforo Colombo, proprio di fronte al Lido il Panfilo.

Vorrei segnalare il degrado di via XXIV Maggio.

Purtroppo i residenti non prestano attenzione nell'esposizione della raccolta differenziata, il più delle volte i sacchetti sono senza mastello, un disastro se si pensa all'organico. Allego delle fotografie e segnalo in prossimità del numero civico 33, scarti di edilizia abbandonati da circa una settimana (c'era un'impalcatura) . Vi ringrazio per l'attenzione e saluto cordialmente".

