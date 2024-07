Sos emergenza gatti, l'appello dei volontari

TERMOLI. «Termoli, oggi 2 luglio, una turista che si trova in villeggiatura nella nostra città nota la presenza di 5 gattini con la loro mamma. Nulla di strano se non per il fatto che questi gattini sono magri e con gli occhi ulcerati e pieni di croste.

Alcuni di loro hanno anche gli occhi rossi e gonfi per l'infezione. Il rischio è che gli occhi di queste piccole creature possano esplodere, lasciandoli completamente ciechi. Segnalati alla polizia municipale e alle guardie ecologiche del posto, dopo un sopralluogo, non è stato possibile prelevarli e portarli da in veterinario Asl perché secondo la legge vigente questi gattini non sono in pericolo di vita. È difficile credere a queste parole... ma è proprio così. Non sono in pericolo di vita anche se non riescono a vedere, a rischio morte per investimento e malattie. I volontari del posto sono in serie difficoltà e non riescono a gestire le numerose emergenze. Non esiste un gattile e gli stalli sono casalinghi. Cosa possiamo fare di fronte tutta questa indifferenza?

Chiediamo una mano alle istituzioni ma ci viene negata...siamo avviliti, stanchi distrutti! Per questo ora chiediamo un aiuto da parte di tutte le persone di buon cuore che possono aiutarci per stallare questi poveri mici. La turista è disposta a pagare le spese per le cure con una importante donazione. Chi può darci una mano. Siamo a Termoli, in Molise. Un giorno in più e rischieremmo di morire».

Per info WhatsApp contattare Catia Odorisio al 349 4212918

«Grazie di cuore».

Catia #gattidistrada #gattini

Galleria fotografica