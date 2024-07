«L'avvocato Luigi Greco lascia un segno molto profondo»

TERMOLI. L'avvocato Oreste Campopiano ricorda il decano e toga d'oro Luigi Greco.

«Il Foro di Larino piange la scomparsa di un Professionista che ha onorato l’Avvocatura per le sue indiscusse e riconosciute capacità, per il suo lungo impegno, per la dedizione, per il rispetto scrupoloso delle regole deontologiche e dei rapporti umani oltre che professionali.

Ci ha lasciati uno degli ultimi Professionisti, eredi di una generazione di grandi avvocati, che hanno dato lustro al nostro piccolo, ma culturalmente fertile territorio.

Lo ricordo con grande profondo affetto, oltre che con immensa stima.

Da Lui e da tanti altri Professionisti della sua generazione ho appreso che la nostra delicata professione va esercitata non solo nella profonda conoscenza delle regole del diritto e nel rispetto delle diverse componenti del sistema Giustizia ma, anche e soprattutto con la dignità, l’autorevolezza e la coscienza della insostituibile e primaria funzione di tutela dei diritti dei cittadini, in particolare dei più deboli.

All’Avv. Luigi Greco va il rispetto, la stima e la deferenza che è dovuta agli uomini che hanno lasciato un segno forte nella comunità, della quale Egli è stato interprete e punto di riferimento.

A Lui va il mio ricordo commosso, dei suoi insegnamenti che sono ormai parte della mia vita familiare, umana e professionale.

Un ultimo saluto, Maestro.

Riposa in pace».

Oreste