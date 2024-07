Parcheggi a Termoli: un nodo irrisolto

TERMOLI. Parcheggi a Termoli: un nodo irrisolto.

«Buongiorno, come evidenziato nel vostro articolo del 28 giugno scorso, è certamente scorretto posteggiare l'auto in divieto di sosta o in aree inibite, ma la situazione parcheggi nel centro di Termoli dalla scorsa estate è davvero insostenibile per vari motivi.

Tra le altre cose fu chiusa l'area sterrata retrostante la Chiesa di Sant’Antonio, che offriva 20-30 posti auto. Credo che il Comune dovrebbe sensibilizzare i proprietari di spazi utili a consentire, laddove possibile, almeno nel periodo estivo e in particolare nel mese di agosto, la sosta dei veicoli che non intralci il traffico stradale, ma dovrebbe anche prendere decisioni rapide riguardo ai lavori nell'area di Pozzo Dolce, che prevedevano se non erro la realizzazione di nuovi parcheggi».

Un turista.