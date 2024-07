Addio al dottore: il ricordo delle pazienti

CAMPOBASSO. La morte del dottore 63enne ha sconvolto tante persone, nel tragico incidente stradale in moto avvenuto sabato mattina, sull'A14.

Per lui, c'è questo ricordo: Immenso, unico dottore, A. I. è stato il faro illuminante, l'ancora di salvezza, il porto sicuro. Disponibile, umile, preparato, competente, aggiornato, simpatico.

Ma qualche difetto di quest'uomo? Non riesco a trovarne uno e chi lo ha conosciuto mi darà ragione. Confidenzialmente io le mie due amiche lo avevamo ribattezzato e lui non ne era per niente infastidito, anzi, quando lo venne a sapere si presto' a posare per una foto ricordo. Morto un Papa se ne fa un altro? In questo caso sarà difficile se non impossibile. Emilia, Michelina e Marina le sue pazienti che non vedevano l'ora di andare a visita da lui, perché una volta entrate ne uscivamo rinvigorite e rigenerate. Grazie dottore, uno su mille per noi ha fatto la differenza».

Marina Di Giammartino, Emilia Pezzotta, Michelina Fagioli.