«Erba tagliata lasciata seccare, chi la toglie?»

TERMOLI. «Gentile direttore, scrivo per segnalare la situazione a Colle Macchiuzzo.

Sono venuti a tagliare l'erba a maggio o giugno e hanno lasciato tutto così e ora si è tutto seccato. Nonostante ci siano assessori che passano di là, non importa nulla a nessuno. Ma nelle loro case così tengono? Io con mio figlio, quando vado dai nonni, su quel marciapiede non posso camminare, dobbiamo passare sulla strada. Qualche volta abbiamo tagliato e pulito noi l'erba, ma non è giusto. Quest'anno non possiamo, si è rotto il decespugliatore e soffriamo di mal di schiena».