E la raccolta differenziata "per pochi giorni"?

TERMOLI. Sono una cittadina di Campobasso proprietaria di un appartamento in centro a Termoli che uso per le vacanze. Leggo spesso dello sconcerto che provoca l'abbandono dei rifiuti, in particolare nel centro, e non posso che condividere la rabbia verso chi agisce in questo modo incivile. Al tempo stesso vorrei però segnalare l'impossibilità di effettuare la raccolta differenziata per chi, come me, spesso soggiorna a Termoli nel fine settimana o solo per qualche giorno.

Quando torno nella mia città di residenza, non so come smaltire i pochi rifiuti prodotti nel fine settimana: devo portarmeli dietro e smaltirli dove risiedo, ma non mi sembra una soluzione! Non posso infatti depositare i cassonetti della raccolta porta a porta nei giorni prescritti perché in quei giorni non ci sono.

Non posso portarli in un centro di raccolta comunale perché la domenica sera è chiuso e non è previsto il deposito dell'organico. Credo che molte persone, soprattutto gli occupanti dei numerosi B&B, preferiscano abbandonare da qualche parte i rifiuti piuttosto che portarseli dietro in viaggio, tornando a casa, insieme ai propri bagagli. In ogni caso noi proprietari di seconde case paghiamo la Tari come tutti gli altri cittadini residenti e dobbiamo poter smaltire i nostri rifiuti sempre, anche il sabato e la domenica, quando frequentiamo le nostre case. Credo sia indispensabile creare delle mini isole ecologiche che permettano lo smaltimento di questi piccoli quantitativi di rifiuti in ogni momento della giornata, anche con l'uso del badge rilasciato dalla Rieco, se necessario. I residenti continueranno con piacere a fare la propria raccolta differenziata ma per gli altri sarebbe una soluzione, e non ci sarebbero più scuse per l'abbandono indiscriminato.

Le mini isole ecologiche installate in centro sostituiscono i cestini di cortesia e non sono una soluzione. Abbiamo la ferma volontà di fare la raccolta differenziata, alla quale, ormai siamo tutti abituati, ma dobbiamo poter smaltire in modo efficiente quello che abbiamo differenziato, altrimenti si torna tutti all'indifferenziata! Vi ringrazio per l'attenzione e spero che questo problema trovi presto una soluzione, perché al momento non ne ha.

Mariacristina Prece