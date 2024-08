«Rami da togliere e tombini da pulire»

TERMOLI. Sono un residente in via di Spagna.

«Voglio chiedere un favore. Se è possibile rimuovere quei resti di pino, potati non so da chi, e lasciati lì da due mesi. Per non parlare della spazzatrice che il martedì dopo il mercato settimanale fa finta di pulire le strade. Schivando i tombini intasati da aghi di pino. Poi quando piove ci allaghiamo».