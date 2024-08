Ordinanze e deroghe: «Cantieri e rumori ad agosto»

TERMOLI. Ordinanze e deroghe. «Sono un turista ormai stufo di trascorrere le vacanze estive "rumorose" al centro di Termoli.

I cantieri sono tutt'oggi aperti regolarmente senza rispettare le ordinanze (n. 233/2024) che ogni anno vengono emesse e poi derogate per lavori, che a mio umile parere, non sono "contingibili e urgenti". Non credo di essere l'unico a lamentare questa situazione, ma continuando così ci allontanerete tutti!»